اليوم.. الانعقاد الثانى للجمعية العمومية لنقابة أطباء الأسنان

كتبت آية دعبس

تعقد النقابة العامة لأطباء الأسنان الجمعية العمومية العادية فى الانعقاد الثانى لها، ظهر اليوم الجمعة 8 أبريل 2022، بمقر دار الحكمة، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى لها، داعية كل الأطباء للمشاركة فى فعاليات العمومية.

ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامى للسنوات المالية المنتهية لعام 2018، 2019، و2020 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات.

كانت قد قالت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر إنه بناء على متابعة المجلس لآراء ومقترحات الأطباء بخصوص لائحة آداب المهنة المقترحة، وكذلك التخوفات التي عبر عنها الكثير منهم، فقد قرر المجلس خلال اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأمر من كافة جوانبه، تأجيل مناقشة بند اللائحة لإتاحة الفرصة لمزيد من الحوار وإبداء الآراء للوصول إلى أفضل ‏صيغة تحافظ على حقوق المهنة ومنتسبيها، مشيرة إلى فتح الباب لاستقبال الاقتراحات عن طريق: ايميل النقابة EDS@EDS-eg.org، وبالنقابات الفرعية، أو من خلال الكتابة باليد فى النقابة العامة والنقابات الفرعية.

وحددت النقابة موعد الجمعة الأول من يوليو 2022، لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة بعد استقبال كافة المقترحات والآراء وصياغتها بصورة مهنية وقانونية سليمة.