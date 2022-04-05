اليوم السابع
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الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:35 م
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نقابة الأسنان: الدعوة لعقد عمومية غير عادية أول يوليو لمناقشة لائحة آداب المهنة

الثلاثاء، 05 أبريل 2022 12:28 م
نقابة الأسنان: الدعوة لعقد عمومية غير عادية أول يوليو لمناقشة لائحة آداب المهنة نقابة أطباء الأسنان
كتبت آية دعبس

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قالت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، إنه بناء على متابعة المجلس لآراء و مقترحات الأطباء بخصوص لائحة آداب المهنة المقترحة، وكذلك التخوفات التي عبر عنها الكثير منهم، فقد قرر المجلس خلال اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأمر من كافة جوانبه، تأجيل مناقشة بند اللائحة لإتاحة الفرصة لمزيد من الحوار وإبداء الآراء للوصول إلى أفضل ‏صيغة تحافظ على حقوق المهنة ومنتسبيها.
 
وأضافت النقابة، فى بيان، أنه تم فتح الباب لاستقبال الاقتراحات عن طريق: ايميل النقابة EDS@EDS-eg.org، وبالنقابات الفرعية، أو من خلال الكتابة باليد فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد الجمعة الأول من يوليو 2022، لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة بعد استقبال كافة المقترحات والآراء وصياغتها بصورة مهنية وقانونية سليمة.
 
كانت قد دعت النقابة العامة لأطباء الأسنان، كافة أعضائها لحضور الانعقاد الثانى للجمعية العمومية العادية، ظهر يوم الجمعة 8 أبريل 2022، بمقر دار الحكمة، وذلك عقب عدم اكتمال النصاب القانونى لعقد الجمعية العمومية فى الدعوة الأولى لها، ومن المقرر أن تناقش الجمعية العمومية، تقرير الأمين العام، وتقرير أمين الصندوق ومناقشة مشروع الميزانية السنوية والموازنة التقديرية التى يعرضها مجلس النقابة واعتمادها، بالإضافة إلى اعتماد الحساب الختامى للسنوات المالية المنتهية لعام 2018، 2019، و2020 بعد الاطلاع على تقرير مراقب الحسابات والجهاز المركزى للمحاسبات، وتعيين مراقب للحسابات.

نقابة الاسنان

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لائحة اداب المهنة للاسنان

لائحة اداب نقابة الاسنان

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