نقابة الأسنان: الدعوة لعقد عمومية غير عادية أول يوليو لمناقشة لائحة آداب المهنة

كتبت آية دعبس

قالت النقابة العامة لأطباء أسنان مصر، إنه بناء على متابعة المجلس لآراء و مقترحات الأطباء بخصوص لائحة آداب المهنة المقترحة، وكذلك التخوفات التي عبر عنها الكثير منهم، فقد قرر المجلس خلال اجتماعًا طارئًا لمناقشة الأمر من كافة جوانبه، تأجيل مناقشة بند اللائحة لإتاحة الفرصة لمزيد من الحوار وإبداء الآراء للوصول إلى أفضل ‏صيغة تحافظ على حقوق المهنة ومنتسبيها.

وأضافت النقابة، فى بيان، أنه تم فتح الباب لاستقبال الاقتراحات عن طريق: ايميل النقابة EDS@EDS-eg.org، وبالنقابات الفرعية، أو من خلال الكتابة باليد فى النقابة العامة والنقابات الفرعية، مشيرة إلى أنه تم تحديد موعد الجمعة الأول من يوليو 2022، لعقد جمعية عمومية غير عادية لمناقشة اللائحة بعد استقبال كافة المقترحات والآراء وصياغتها بصورة مهنية وقانونية سليمة.