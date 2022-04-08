المجلس القومى للمرأة بالمنيا يواصل "جلسات الدوار" التوعوية بقرى حياة كريمة

واصل فرع المجلس القومى للمرأة بمحافظة المنيا، وبمشاركة مديرية الأوقاف بالمحافظة، عقد "جلسات الدوار"، وذلك تحت رعاية اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، والدكتورة مايا مرسى رئيسة المجلس القومى للمرأة، وضمن فعاليات برنامج الجلسات التوعوية.

يأتى ذلك فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية، الذى أطلقه الرئيس عبد الفتاح السيسى، رئيس الجمهورية، بقرى المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" فى 20 محافظة على مستوى الجمهورية.

من جانبها أوضحت، الدكتورة منال أبو سمرة مقررة فرع المجلس القومى للمرأة بالمنيا، أن المجلس عقد العديد من جلسات الدوار، ضمن برنامج الجلسات التوعوية، وتستهدف قرى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، مشيرة إلى أن الجلسات ناقشت موضوعات هامة من أبرزها: القضية السكانية والصحة الإنجابية وضرورة المباعدة بين الأبناء والتربية السليمة للأبناء، إلى جانب عقد دورات تدريبية لريادة الأعمال، تناولت تعريف السيدات بمفاهيم النوع الاجتماعى (الثقافي) والفرق بينه وبين النوع البيولوجى، لتعظيم وتأكيد الأدوار التى يمكن أن تلعبها المرأة فى المجتمع وتغيير الثقافة السلبية، وتحفيز السيدات المشاركات فى التدريب على الدخول فى مجال ريادة الأعمال من خلال التعرف على المفاهيم الأساسية لريادة الأعمال، كالابتكار وتقييم الفرص وإدارة الوقت والمسؤوليات وتحديد الأولويات، بالإضافة إلى شرح نموذج العمل التجارى وقواعد المحاسبة وخطوات لتخطيط المشروع.

جدير بالذكر أن المجلس القومى للمرأة، يعمل فى إطار المشروع القومى لتنمية الأسرة المصرية على محورين أساسيين، هما التمكين الاقتصادى للمرأة، والتدخل الثقافى والتوعوى والتعليمى، كما أن برنامج الجلسات التوعوية "جلسات الدوار" يستهدف توعية 10 ملايين مواطن بقضايا تنمية الأسرة.