الكشف على 556 مواطن فى قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى بقنا ضمن حياة كريمة

قنا - صابر سعيد

قال اللواء أشرف الداودى، محافظ قنا، إن مديرية الصحة والسكان قامت بتنظيم قافلة طبية مجانية بقرية نجع الحجيرى التابعة لمركز قفط، وذلك ضمن فعاليات القوافل الطبية التى تنظمها وزارة الصحة والسكان في عدد من التخصصات الطبية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجاً لتحسين مستوى الخدمات الطبية في إطار المبادرة الرئاسية " حياة كريمة " وسط تنفيذ حزمة من الإجراءات الوقائية والإحترازية للحماية من العدوى بفيروس كورونا المستجد.

وأوضح محافظ قنا، أن القافلة ضمت 6 تخصصات طبية مختلفة نجحت في توقيع الكشف الطبي على عدد 556 حالة بواقع " 182 حالة طب وجراحة العيون، 141 حالة أمراض باطنة، 150 حالة أمراض باطنية، 95 حالة جراحة عامة، 60 حالة طب أطفال، 46 حالة أمراض نساء وتوليد، 32 حالة تنظيم أسرة.

وأشار الدكتور راجى تاوضروس، وكيل وزارة الصحة والسكان بقنا، إلى أن القافلة شملت تقديم فحوصات معملية لـ29 حالة، لافتاً إلى أن هذه القوافل لا تقتصر على تقديم خدمات الكشف والعلاج والإحالة المجانية فحسب، بل تشمل أيضا عقد ندوات توعية للمواطنين حيث شهدت قافلة هذا الأسبوع عقد ندوتين حضرهما 88 مواطن بهدف التوعية بخطورة الأمراض وضرورة الإهتمام بالنظافة العامة.