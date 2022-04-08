اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 11:08 ص
أكرم القصاص
الرئيسية تقارير مصرية

القوى العاملة: تعيين 662 شابا وتحرير 76 محضراً لمنشآت مخالفة بدمياط

الجمعة، 08 أبريل 2022 09:52 ص
القوى العاملة: تعيين 662 شابا وتحرير 76 محضراً لمنشآت مخالفة بدمياط وزارة القوى العاملة
كتبت ـ آية دعبس

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تلقي وزير القوي العاملة محمد سعفان، تقريرا بما قامت به مديرية القوي العاملة بمحافظة دمياط خلال مارس الماضي، حيث تم تعيين 662، منهم 5 "قادرون باختلاف"  في منشآت القطاع الخاص والاستثمارى من خلال شهادات القيد  المرتدة "كعب العمل"، من مكاتب التشغيل، وبلغ المسجلون بها 1097 شاباً،  كما تم استخراج 447 شهادة قياس مستوى المهارة ، ورخصة مزاولة المهنة ، فضلاً عن توفير 92 فرصة عمل .  
 
وقال الوزير، فى بيان،: إن المديرية قامت في مجال التفتيش العمالي بالتفتيش على 227 منشأة بنظام الدوري والحملات، والإعادة على 110 منشآت أخرى، وأسفر التفتيش عن تحرير 55 محضراً، وعمل 26 حملة تفتيشية ، وتم عقد 3 ندوات توعية بجمعية تنمية المجتمع بالزرقا ، ومصنع النيل للأعلاف بكفر سعد، وجمعية تنمية المشروعات الصغيرة بكفر سعد .
 
فى نفس السياق، نوهت  منى الأطروش مدير المديرية، إلى أنه في مجال السلامة والصحة المهنية قامت  المديرية  خلال بالتفتيش على 173 منشأة ، وإعادة التفتيش على 178 منشأة أخري، وأسفر التفتيش عن تحرير 76 محضراً للمنشآت المخالفة ، وعمل 16 مذكرة غلق إداري ، وعمل 8  ندوات توعية ،  فضلاً عن تلقى 29  شكوى وتم اتخاذ إجراء قانوني حيال  11 شكاوى منها، وشكوتين منها تم استيفاؤهما ودياً، و16 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة.
 
أما فى مجال رعاية العمالة غير المنتظمة صحياً واجتماعياً حيث قامت المديرية بعمل رعاية صحية لـ 16 عاملا من المسجلين بإجمالى 16 ألفاً و923 جنيها ، أما فى مجال علاقات العمل تلقت المديرية 11 شكوى عمالية تم تسوية 5 شكاوى منها ودياً ، وإحالة شكوى للقضاء ، وتبقى 5 شكاوى مازالت تحت البحث والدراسة .
 
وأضافت مدير المديرية ، أنه في مجال التفتيش على المنشآت للتأكد تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية للوقاية من انتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد - 19)، تابعت المديرية التفتيش على 315 منشأة من خلال مكاتب السلامة والصحة المهنية التفتيش العمالي.
 
 

القوى العاملة

العمالة غير المنتظمة

القوى العاملة بدمياط

المشروعات الصغيرة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

"القوى العاملة" تؤسس منظومة إلكترونية للشركات المصرية الراغبة فى العمل بليبيا.. وتعد وثيقة تأمين صحى للعمالة المسافرة.. وتدرس احتياجات سوق العمل بطرابلس.. وتؤكد: الاتفاق على الحد الأدنى للأجور وفقا للخبرات

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:00 ص

القوى العاملة تلزم المنظمات النقابية بتقديم مقترح المشروع الانتخابى حتى 22 أبريل

الخميس، 07 أبريل 2022 08:46 ص

القوى العاملة فى البحر الأحمر تتلقى اليوم قبول طلبات 295 فرصة عمل

الخميس، 07 أبريل 2022 08:46 ص

القوى العاملة: تعيين 29 شابا والتفتيش على 232 منشأة عمالية بالوادى الجديد

الخميس، 07 أبريل 2022 08:44 ص

القوى العاملة تحدد مواعيد الترشح والانتخاب لعضوية مجالس وحدات قطاعى العام والأعمال

الأربعاء، 06 أبريل 2022 11:46 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة