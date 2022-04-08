اليوم السابع
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القومى للمرأة يهنئ مقررة قرع المجلس بالدقهلية لفوزها بجائزة المرأة التقديرية

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:55 م
القومى للمرأة يهنئ مقررة قرع المجلس بالدقهلية لفوزها بجائزة المرأة التقديرية الدكتورة أمينة ابراهيم شلبى
كتب محمود راغب

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تقدم المجلس القومى للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسى وجميع عضواته وأعضائه بخالص التهانى إلى الدكتورة أمينة ابراهيم شلبى الأستاذ المتفرغ بكلية التربية النوعية بجامعة المنصورة، مقررة فرع المجلس بمحافظة الدقهلية لفوزها بجائزة المرأة التقديرية فى مجال العلوم الاجتماعية ٢٠٢١

 

وعبرت الدكتورة مايا مرسى عن بالغ سعادتها وفخرها بفوز الدكتورة أمينة شلبى بهذه الجائزة، مؤكدة انها نموذج مشرف للمرأة المصرية المتميزة التى قدمت الكثير فى جميع المناصب التى تقلدتها،  متمنية لها المزيد من النجاحات

 

يذكر أن الدكتورة أمينة إبراهيم شلبى قد شغلت عدة مناصب منها رئيس تحرير مجلة السياحة والفنادق، ورئيس مجلس ادارة التعليم المفتوح بكلية السياحة والفنادق، ورئيس تحرير المجلة العلمية بكلية السياحة والفنادق، ورئيس مجلس ادارة مركز الخدمة العامة للاستشارات السياحية والفندقية بكلية السياحة والفنادق.

 

 

 


القومى للمراه

المجلس القومى المراه

مايا مرسى

جوائز الدوله التقديريه

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