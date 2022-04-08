اليوم السابع
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العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الملاحة فى طنطا

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:13 م
العثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الملاحة فى طنطا جثة - أرشيفية
الغربية مصطفى عادل

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عثر الأهالي بمنطقة العجيزي أول طنطا بمحافظة الغربية، على جثة مجهولة الهوية بترعة الملاحة، وانتقلت قوة أمنية وسيارة إسعاف لمكان البلاغ، وتم نقل الجثة للمشرحة واتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة.

 

تلقى اللواء هاني عويس، مدير أمن الغربية، إخطارًا من العميد محمد شوبير مأمور قسم أول طنطا بورود بلاغ لشرطة النجدة بالعثور على جثة مجهولة الهوية بترعة الملاحة المارة أمام منطقة العجيزي دائرة القسم.

 

انتقل ضباط مباحث قسم أول طنطا لمعاينة البلاغ، وتم نقل الجثة بسيارة إسعاف لمشرحة المستشفى، وتكثف الأجهزة الأمنية جهودها لكشف غموض وملابسات الواقعة وعما إذا كان هناك شبهة جنائية من عدمه.


مدير أمن الغربية

طنطا

جثة

ترعة الملاحة بطنطا

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