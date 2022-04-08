اليوم السابع
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الصعيد يستحوذ على 50% من المشروعات المنفذة في الصحة خلال 3 سنوات

الجمعة، 08 أبريل 2022 01:00 ص
الصعيد يستحوذ على 50% من المشروعات المنفذة في الصحة خلال 3 سنوات صورة ارشيفية مشروعات يتم تنفيذها
كتبت أسماء أمين

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استحوذت محافظات الصعيد على 50% من إجمالي عدد المشروعات المُنفذة، وحوالي 42% إجمالي تكلفة المشروعات المُنتهية.

وتصدرت محافظة أسوان باقي المحافظات من حيث عدد المشروعات المُنفذة، بنحو 59 مشروعاً بتكلفة تزيد على المليار جنيه، يليها الأقصر بنحو 47 مشروعاً بتكلفة 1.7 مليار جنيه، ثم بورسعيد بنحو 36 مشروعاً، والإسماعيلية 33 مشروعاً، والمنيا 17 مشروعاً، والسويس 11 مشروعاً، حسبما ما أكدته وزارة التخطيط في تقرير لها .
 
وأوضح التقرير أن المشروعات التي تم الانتهاء منها بالكامل خلال الأعوام الثلاثة الماضية في قطاع الصحة والسكان بلغت 289 مشروعاً، بتكلفة كلية تقدر بنحو 9.6 مليار جنيه، منها
1- إنشاء مستشفى أبو تيج المركزي بمحافظة أسيوط
2- إنشاء مستشفى سمالوط النموذجي وملوي التخصصي بمحافظة المنيا
3- العلمين النموذجي والسلوم المركزي بمحافظة مطروح
4- مستشفى الجهاز الهضمي والكبد بههيا بمحافظة الشرقية
5- مستشفى دمياط العام (المرحلة الثانية)
6- تطوير مستشفى العريش العام بشمال سيناء
7- تطوير مستشفى الإسماعيلية العام ومركز 30 يونيو لعلاج أمراض الكلى والمسالك البولية بالإسماعيلية
8- تطوير مستشفى العجمي النموذجي بالإسكندرية وكوم حمادة بالبحيرة.
 

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الصحة

الصعيد

المشروعات الصحية

اسوان

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