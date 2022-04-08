اليوم السابع
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الصحة: تنفيذ 8 قوافل علاجية مجانية فى طب الأسنان بـ3 محافظات خلال مارس الماضى

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:54 ص
الصحة: تنفيذ 8 قوافل علاجية مجانية فى طب الأسنان بـ3 محافظات خلال مارس الماضى المشاركون فى القوافل العلاجية
كتب ـ وليد عبد السلام

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أعلنت وزارة الصحة والسكان، تقديم الخدمات المتخصصة في مجال طب الأسنان لـ 373 مواطن من خلال 8 قوافل، تم تنفيذها بمحافظات القاهرة والجيزة والقليوبية، خلال الفترة من يوم 7 من شهر مارس الماضى وحتى يوم 1 أبريل الجارى.
 
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن القوافل المتخصصة في مجال طب الأسنان، تقدم خدمات علاج اللثة، وحشو الأسنان، وتنظيف الجير، لافتًا إلى عقد ندوات تثقيفية توعوية مصاحبة للقوافل حول طرق العناية بصحة الفم والأسنان، وكيفية الوقاية من أمراض الفم وعلاجها في المراحل المبكرة، حيث قدمت الندوات خدماتها التوعوية لـ 300 مواطن.
 
ومن جانبه، نوه الدكتور وليد حسن، رئيس الإدارة المركزية لطب الأسنان، أنه سيتم إطلاق قافلتين متخصصتين في مجال طب الأسنان خلال شهر مايو المقبل، الأولى بمنطقة كوم أوشيم في محافظة الفيوم، خلال الفترة من يوم 9 وحتى يوم 11 مايو، والثانية بمحافظة البحر الأحمر خلال الفترة من يوم 23 وحتى 25 من الشهر نفسه، مشيرًا إلى أنه سيتم تنفيذ القوافل العلاجية المتخصصة من خلال استهداف المناطق الأكثر احتياجا على مستوى الجمهورية بشكل دوري.
 
وذكر «حسن» أنه تم عقد 4 دورات تدريبية لـ 100 طبيب أسنان مصحوبة بورش عمل في مختلف مجالات طب الأسنان، خلال الشهر الماضي، وذلك بمقر أكاديمية الأميرة فاطمة للتعليم والتدريب المهني، بهدف رفع كفاءة أطباء الأسنان في مختلف محافظات الجمهورية.
 
 

الصحة

القوافل الطبية

المحافظات

قافلة طبية

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