الشبار بـ 25 جنيها والبورى بـ 60.. جولة في سوق الأسماك بالإسماعيلية.. لايف

الإسماعيلية - السيد فلاح

أجرى "تليفزيون اليوم السابع"، بثًا مباشرًا من سوق بورسعيد للأسماك بمحافظة الإسماعيلية، اليوم الجمعة، لرصد الأسعار والأنواع وأكثر الأنواع إقبالًا، حيث يشهد سوق الإسماعيلية اليوم إقبالًا كبيرًا خلال شهر رمضان.



وشهد سوق الأسواق ثبات العديد من الأسعار، حيث وصل سعر الشبار من 25 إلي 35 جنيه والهليلى بـ 40 جنيه والمرجان بـ 50 جنيه والجمبرى بـ 110 جنيه والسوبيا بـ 150 جنيه.



وقال فتحى الناغية، تاجر أسماك إن أسعار الأسماك اليوم كالتالى: الشبار من 25 إلي 35 جنيه والشبار الأخضر "الجوابى" 50 جنيه، والبورى الكبير بـ 70 جنيه وبورى وسط 50 جنيه، والقاروص الوسط 70 جنيه، وقاروص القنال الكبير بـ 120 جنيه، ولوت المزارع بـ 70 جنيه، ولوت القنال بـ 80 جنيه، ودنيس المزارع بـ 120 جنيه، ودنيس العريش بـ 80 جنيه، ودنيس القنال بـ 150 جنيه، ولشته الكبير بـ 60 جنيه، والمرجان بـ 70 جنيه، والسهلية وسط بـ 100 جنيه، والسهلية كبيرة مبطرخة 140 جنيه، وشخرم بـ 25 جنيه، والسردينة بـ 35 جنيه، وماكريل بـ 45 جنيه، والجمبرى من 100 حتى 140 جنيه، والفسيخ الكيلو بـ 80 جنيه، والكابوريا من 50 إلي 100 جنيه، والخلول البلدى بـ 40 جنيه، والسوبيا بـ 150 جنيه، وباربونى بـ 70 جنيه، وبطارخ طازة بـ 350 جنيه، والأنشوجة بـ 20 جنيه، وسمك تونة بـ 40 جنيه.

