"الشباب والرياضة" بأسوان تنظم سلسلة أنشطة بالمراكز والمدن خلال رمضان.. صور

أسوان – عبد الله صلاح

نظمت مديرية الشباب والرياضة بأسوان، سلسلة من الأنشطة الشبابية والرياضية بمختلف المراكز والمدن خلال شهر رمضان المعظم تحت شعار "الرياضة حياة"، لدعم وتشجيع أبناء المحافظة وصقل مهاراتهم وتنمية قدراتهم لخلق أجيال قادرة على المنافسة في البطولات والفعاليات المختلفة.

وقال ناصر سليم، وكيل وزارة الشباب والرياضة بأسوان، إنه تم إعداد جدول المباريات والتى ستقام على مدار الشهر الكريم فى الفترة من 6 إلى 29 إبريل الجارى وذلك برعاية محافظ أسوان ووزير الشباب والرياضة وبإشراف من الدكتورة غادة أبو زيد نائب المحافظ وذلك ضمن دورى مراكز الشباب بمشاركة 24 فريق في كرة القدم مقسمين على 4 مجموعات وذلك على الملاعب المضاءة ليلاً بمركز شباب بدر والملعب الفرعى ومركز شباب مدينة دراو.

وأضاف وكيل وزارة الشباب والرياضة، فى بيان صحفى، أنه تم التنسيق مع الجهات المعنية لتأمين سير هذه المباريات ، مع تطبيق كافة القوانين ولائحة المسابقات المنظمة حتى يتسنى خروجها ونجاحها على أكمل وجه ، وهو الذى يتوازى مع تنظيم الدورات الرمضانية لإتحاد المصالح الحكومية بمديريات الخدمات المختلفة فى ألعاب كرة القدم وتنس الطاولة وسط مشاركة لـ 150 لاعبا.

وأوضح ناصر سليم، بأنه يتم تفعيل العديد من الفعاليات الرياضية والثقافية والدنية والفنية بمختلف مراكز الشباب والأندية الرياضية ، بجانب تنظيم دورات رمضانية متعددة الألعاب مثل كرة القدم وتنس الطاولة ، وكذا الألعاب الفردية كالكاراتية والتايكوندو والكونغوفو وتشهد إقبال كبير من الشباب ، وتشارك المديرية أيضاً فى تنظيم خماسى كرة القدم للبنين من سن 15 إلى 19 سنة ، وللفتيات فى تنس الطاولة تحت سن 18 سنة وذلك بهدف إختيار فائز لتمثيل المحافظة فى اللقاءات الختامية بمحافظة الجيزة.

وتابع أنه سيتم أيضاً إقامة نهائيات دورى الأحياء الشعبية والأندية الصغيرة فى خماسى كرة القدم فى خماسى كرة القدم ليمثل الفائز المحافظة في لقاءات القطاعات بمحافظة الأقصر خلال النصف الثانى من شهر رمضان المبارك.

ومن جانبه، أشار محافظ أسوان إلى أن هناك دعم مستمر من وزارة الشباب والرياضة بقيادة الدكتور أشرف صبحى لتنظيم العديد من الأنشطة والفعاليات الشبابية والرياضية للمساهمة فى تحقيق التواصل والتلاحم بين كافة الأطفال والشباب من مختلف المراحل السنية ، مع العمل على إكتشاف المواهب والقدرات الخاصة فى مختلف الألعاب الفردية والجماعية لإستغلال طاقات الشباب والبراعم والنشء وأفكارهم وجهودهم بما يعود بالنفع عليهم وعلى مجتمعهم.

وفى السياق نفسه، قدم اللواء أشرف عطية تهنئته للاعبه منة الله أيمن سعد إبنة أسوان ، والتى تم إنضمامها ضمن اللاعبين المصنفين والمرشحيين للمنتخبات القومية من لاعبى المشروع القومى للموهبة والبطل الإلمبيى على مستوى الجمهورية تحت 11 سنة فى رياضة تنس الطاولة حيث تعد اللاعبة الوحيدة على مستوى الصعيد.



الفرق المشاركة



اللاعبة منة الله