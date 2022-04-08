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السيطرة على حريق بمنزل مهجور فى كفر شكر دون خسائر بشرية بالقليوبية

الجمعة، 08 أبريل 2022 10:24 م
السيطرة على حريق بمنزل مهجور فى كفر شكر دون خسائر بشرية بالقليوبية سيارات إطفاء _ أرشيفية
القليوبية إبراهيم سالم

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تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، بقيادة العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمنزل مهجور بمنطقة المنشأة التابعة لمركز شرطة كفر شكر، دون خسائر بالأرواح أو ثمة إصابات، ومنع امتداد الحريق للمناطق المجاورة، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق، والتى انتدبت المعمل الجنائى لبيان أسباب الحريق.

 

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، يفيد ورود بلاغ لغرفة العمليات بنشوب حريق بمنزل مهجور بمنطقة المنشأة التابعة لمركز شرطة كفر شكر.

 

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية بالقليوبية تم السيطرة على الحريق ومنع امتداده المناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمنزل مهجور بمنطقة المنشأة التابعة لمركز شرطة كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.


اخبار القليوبية

أمن القليوبية

الحماية المدنية بالقليوبية

حريق منزل

حريق منزل مهجور

كفر شكر

سيارات إطفاء

مديرية أمن القليوبية

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