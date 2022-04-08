السيطرة على حريق بمزرعة دواجن بكفر شكر وإصابة شخصين بحالة اختناق

القليوبية إبراهيم سالم

تمكنت قوات الحماية المدنية بالقليوبية، من السيطرة على حريق نشب بمزرعة لتربية الدواجن من طابق واحد بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، أسفر عن إصابة شخصين بحالة اختناق وجرى نقلهم لمستشفى كفر شكر، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

تلقى اللواء غالب مصطفى مدير أمن القليوبية، إخطارا من العميد هيثم شحاته مدير الحماية المدنية بالقليوبية، بورود بلاغ من الأهالى لعمليات النجدة، بنشوب حريق بمزرعة لتربية الدواجن بمنطقة أسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر.

على الفور جرى الدفع بسيارتى إطفاء لمكان الحريق، وبفضل جهود رجال الحماية المدنية تم السيطرة على الحريق، ومنع امتداده للمناطق المجاورة، وبالمعاينة والفحص تبين نشوب حريق بمزرعة دواجن بمنطقة البر الشرقى بأسنيت دائرة مركز شرطة كفر شكر، مكونة من طابق، وأسفر الحريق عن إصابة شخصين بحالة اختناق جرى نقلهم لمستشفى كفر شكر، وتتم الأن أعمال التبريد، وتحرر محضر بالواقعة، وتولت النيابة التحقيق.

الحماية المدنية بموقع الحريق



بعد الحريق بمزرعة دواجن



بعد السيطرة على الحريق



جانب من الحريق