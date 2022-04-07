السيطرة على حريق بإحدى استراحات العمال الأجانب فى بورسعيد دون إصابات

بورسعيد - محمد عزام

تمكن رجال الحماية المدنية التابعة لمديرية أمن بورسعيد، من السيطرة على حريق هائل نشب باستراحة عمال أجانب تابعة لأحد الأندية الرياضية، فى شارع محمد على - أحد المحاور الرئيسية بالمحافظة.

تلقى اللواء حسنى عبدالعزيز، مساعد وزير الداخلية مدير أمن بورسعيد، بلاغاً باندلاع حريق فى مبنى بشارع محمد علي، وعلى الفور دفعت قوات الحماية المدنية ببورسعيد بـ 3 سيارات إطفاء للسيطرة على الحريق بقيادة المقدم هانى المهدى - رئيس قسم الاطفاء.

ونجح رجال الإطفاء فى السيطرة على ألسنة اللهب، وإنقاذ جميع العمال المتواجدين داخل المبنى المكون من 16 غرفة، وذلك دون وقوع أية إصابات فى العمال من قاطنى هذه الغرف.

تم تحرير محضر بالواقعة وإخطار النيابة العامة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة للوقوف على ملابسات الحادث.