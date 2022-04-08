السباحة هى الحل.. الشباب يهربون من حر المنازل للشواطئ فى نهار رمضان بالغردقة

البحر الأحمر - عماد عرفة

قدم تلفزيون اليوم السابع، اليوم الجمعة، لايف جديد من أحد شواطئ مدينة الغردقة المفتوحة حيث تجمع عدد كبير من الشباب هروبا من درجة الحرارة وممارسة السباحة على الشواطئ المفتوحة بمدينة الغردقة فى نهار رمضان لتسليه صيامهم.

كما شهدت شواطئ مدينة الغردقة إقبال عدد كبير من محبى هواة الصيد لتسلية صيامهم هلى الشواطئ بالغردقة فى نهار رمضان على البحر واخرين يستمتعون بشواطئ البحر الأحمر فى جو عائلى شاطئ البحر .

كما تنشط فى شهر رمضان رحلات الصيد النزهة والتى من خلالها تبحر فى مساء رمضان ويقض من على متنها ليلة فى البحر ونهار للتنزه والصيد فى عدة أماكن مختلفة بالغردقة وسفاجا ومدن المحافظة المختلفة.

من بين تلك المناطق التى يتم الإبحار منها مرسى سوما باى شمال سفاجا، وتوجه المراكب فيها بالقرب من جزيرة توبيا الكبيرة الخلابة، وكذلك ميناء الغردقة السياحي، والمارينا الجديدة قاصدة اماكن تواجد الاسماك بالقرب من الجزر المختلفة .



اقبال الشباب علي الشواطئ بالغردقة للسباحة



المواطنين يهربون من درجة الحرارة الي الشواطىء