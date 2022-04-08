"أشجار التنين" آية على جمال الطبيعة بأعلى قمم جبل علبة بالبحر الأحمر (صور)

البحر الأحمر - عماد عرفة

أعلي قمة جبل علبه والتي تعد ثالث أعلي قمم جبلية في سلسلة جبال البحر الأحمر، ويبلغ ارتفاعها 1435 متر تنبت أشجار التنين أعلي تلك القمة تعرف علي تلك الشجرة في المعلومات الاتية:

- تسمى أشجار التنين أو " الدراسينا " وتناطح السحاب وهي أعلي قمة جبل علبه جنوب البحر الأحمر

- استخرج منها الفراعنة مادة تشبه الدم واستخدموها فى التحنيط و هي من الاشجار المعمرة

- تنبت تلك الشجرة فوق جبل علبة لطبيعة المناخ حيث تلامس القمة الضباب

- سميت باسم شجرة التنين لاستخراج مادة حمراء منها تشبه دم التنين كما يقص اهل البادية

- محميات البحر الأحمر تعتبر قطع تلك الأشجار جريمة يعاقب عليها القانون و تنبت تلك الأشجار على ارتفاع 1436 مترا فوق أعلى قمة جبلية بجنوب البحر الأحمر

- يشاهدها أعداد قليلة من محبى رياضة تسلق الجبال وشباب القبائل الذين يفضلون تسلق جبل علبه

- هناك دراسة لاقامة كامبات سياحية لمحبى مشاهدتها في جنوب البحر الأحمر