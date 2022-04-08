الدفاعات العراقية تسقط طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجوية

قالت مصادر أمنية عراقية، فى ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.
وذكرت المصادر أنه لم يتضح ما إذا كانت الطائرة المسيرة في مهمة استطلاعية أو أنها كانت تحمل متفجرات. وأضافت أنه لم ترد أنباء عن وقوع إصابات بشرية أو أضرار، ولم يتسن لوكالة "رويترز" الاتصال بمسؤولين عراقيين للتعليق.
الدفاعات العراقية تسقط طائرة مسيرة قرب قاعدة عين الأسد الجويةالجمعة، 08 أبريل 2022 08:00 ص
أمن العراق - أرشيفية
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قالت مصادر أمنية عراقية، فى ساعة متأخرة من مساء الخميس، إن الأنظمة الدفاعية في قاعدة عين الأسد الجوية بالعراق، التي تستضيف قوات أمريكية، اعترضت وأسقطت طائرة مسيرة أثناء تحليقها بالقرب من القاعدة.
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