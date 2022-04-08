الخارجية الإسرائيلية: سقوط منفذ هجوم تل أبيب فى تبادل لإطلاق النار

وكالات

قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن قوات أمنية قتلت منفذ هجوم تل أبيب، خلال تبادل لإطلاق النار في يافا.



وشهدت تل أبيب، الخميس، سقوط إسرائيليين اثنين وإصابة 10 آخرين على الأقل جراء إطلاق نار وقع في وسط المدينة، فيما قالت السلطات الصحية إن بينهم حالات حرجة وخطيرة.