اليوم السابع
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الخارجية الإسرائيلية: سقوط منفذ هجوم تل أبيب فى تبادل لإطلاق النار

الجمعة، 08 أبريل 2022 07:28 ص
الخارجية الإسرائيلية: سقوط منفذ هجوم تل أبيب فى تبادل لإطلاق النار الأمن الإسرائيلى - أرشيفية
وكالات

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قالت وزارة الخارجية الإسرائيلية، إن قوات أمنية قتلت منفذ هجوم تل أبيب، خلال تبادل لإطلاق النار في يافا.

وشهدت تل أبيب، الخميس، سقوط إسرائيليين اثنين وإصابة 10 آخرين على الأقل جراء إطلاق نار وقع في وسط المدينة، فيما قالت السلطات الصحية إن بينهم حالات حرجة وخطيرة.


اسرائيل

تل ابيب

يافا

فلسطين

فلسطين المحتلة

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