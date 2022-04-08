الحرارة تنخفض لـ29 درجة بالقاهرة.. تعرف على الطقس المتوقع حتى الثلاثاء

كتب محمود راغب

كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية عن حالة الطقس المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل ، حيث تشهد البلاد انخفاض فى درجات الحرارة على أغلب أنحاء الجمهورية وذلك بعد الموجة الحارة التى شهدتها كافة الأنحاء.

وينشر اليوم السابع لقرائه تفاصيل درجات الحرارة العظمى والصغرى المتوقعة حتى الثلاثاء المقبل كما يلى :

درجات الحرارة المتوقعة الجمعة 8 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 32 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 37 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 37 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 43 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة السبت 9 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 24 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 34 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 41 درجة الصغرى 24 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الأحد 10 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 17 درجة

السواحل الشمالية العظمى 25 درجة الصغرى 16 درجة

جنوب سيناء العظمى 35 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 20 درجة

جنوب الصعيد العظمى 40 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الإثنين 11 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 31 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 34 درجة الصغرى 25 درجة

شمال الصعيد العظمى 35 درجة الصغرى 19 درجة

جنوب الصعيد العظمى 42 درجة الصغرى 25 درجة

درجات الحرارة المتوقعة الثلاثاء 12 أبريل :

القاهرة والوجه البحرى العظمى 29 درجة الصغرى 16 درجة

السواحل الشمالية العظمى 23 درجة الصغرى 15 درجة

جنوب سيناء العظمى 33 درجة الصغرى 24 درجة

شمال الصعيد العظمى 30 درجة الصغرى 18 درجة

جنوب الصعيد العظمى 36 درجة الصغرى 24 درجة