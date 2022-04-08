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لمن استلم رسالة ببون الصرف..

التموين: مد فترة تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات حتى 15 أبريل

الجمعة، 08 أبريل 2022 11:00 ص
التموين: مد فترة تقديم مفردات مرتب أصحاب البطاقات حتى 15 أبريل بطاقات تموين
كتب مدحت وهبة

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قرر الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية مد فترة ثانية لتقديم برنت مفرادات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى يوم 15 أبريل الجارى، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بإفرادات المرتب الى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للأسر الأولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم .
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى إلى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. 
 
 
 

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