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التموين: اليوم آخر فرصة لتقديم مفرادات مرتب لمن استلم رسالة "بون الصرف"

الخميس، 07 أبريل 2022 02:00 ص
التموين: اليوم آخر فرصة لتقديم مفرادات مرتب لمن استلم رسالة "بون الصرف" بطاقة تموين - أرشيفية
كتب مدحت وهية

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تستمر مكاتب التموين فى استلام برنت مفرادات المرتب لأصحاب البطاقات التموينية حتى اليوم الخميس 7 أبريل، وذلك لمن ظهر له رسالة من خلال بون الصرف تفيد بضرورة تقديم برنت بإفرادات المرتب الى مكاتب التموين ومن استلم الرسالة المطلوبة عليه بتقديم بيان بالدخل الشامل له ولزوجته تجنبا لوقف البطاقات التموينية، وسيتم مراجعة كل من تقدم ببيانات الدخل الشامل، مع عدم المساس للاسر الاولى بالرعاية والمستحقة للدعم حيث يتم توفير السلع والخبز المدعم لهم .
 
ونجحت وزارة التموين والتجارة الداخلية بقيادة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية فى توفير كافة السلع الغذائية ومنتجات اللحوم والدواجن طوال فترة كورونا، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بتأمين مخزون استراتيجى فى البلاد لكافة السلع مما أدى الى عدم حدوث أزمة طوال الأشهر الماضية ، حيث يتم طرح السلع والمنتجات بالمجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى. 
 
 
 

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بطاقات التموين

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