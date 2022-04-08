التحفظ على طن دقيق أبيض حر مجهول المصدر داخل مخبز بالإسكندرية

الإسكندرية ـ أسماء على بدر

قررت نيابة العامرية بالإسكندرية، التحفظ علي طن "دقيق أبيض" داخل مخبز سياحي، مجهولة المصدر بدون مستندات دالة عليه قبل استخدامه في إنتاج الخبز وسرعة طلب تحريات المباحث حول الواقعة، وحجز المدير المسؤول علي ذمة التحقيقات بتهمة حيازة سلع غذائية مجهولة المصدر مما تضر بصحة المواطنين.

تلقي اللواء محمود أبو عمرة، مدير أمن الإسكندرية، إخطارا من ضباط مباحث شرطة التموين والتجارة الداخلية، يفيد بورود معلومات سرية بقيام المدير المسئول عن مخبز سياحي بمنطقة العامرية غرب محافظة الإسكندرية، لحيازته كمية من الدقيق الابيض مجهول المصدر قبل استخدامه في عملية الإنتاج مما يضر بصحة المواطنين.

تمت مداهمة المخبز وألقي القبض على المدير المسئول، وبتفتيشه عثر علي 20 شيكارة من الدقيق الحر استخراج 72٪، زنة الشيكارة 50 كجم بإجمالي واحد طن، بدون مستندات دالة على الحيازة مجهول المصدر، وعلى الفور تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة واخطرت النيابة التحقيقات.