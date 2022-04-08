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البيت الأبيض يدين الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا

الجمعة، 08 أبريل 2022 03:13 م
البيت الأبيض يدين الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا البيت الابيض
كتب أحمد عرفة

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أدان البيت الأبيض الهجوم على محطة قطارات كراماتورسك شرق أوكرانيا، وفقا لخبر عاجل بثته قناة العربية منذ قليل.

وفى وقت سابق أعلنت سلطات جمهورية دونيتسك الشعبية عن اعتقال موظف فى بعثة الرقابة الخاصة التابعة لمنظمة الأمن والتعاون فى أوروبا، للاشتباه بممارسته أنشطة "متناقضة مع تفويض البعثة".

وأكدت وزيرة خارجية جمهورية دونيتسك، ناتاليا نيكونوروفا، أثناء مؤتمر صحفى اليوم الجمعة، حسبما نقلت "روسيا اليوم"، أن الموظف الموقوف من سكان الجمهورية.

وتابعت "توجد لدى أجهزة إنفاذ القانون في الجمهورية أسئلة (إلى منظمة الأمن والتعاون في أوروبا) على خلفية اعتقال أحد موظفيها، والتحريات الأولية جارية حاليا، وهناك أرضية معقولة للاشتباه بأن بعض الموظفين من السكان المحليين.. ارتكبوا أعمالا غير قانونية في أراضي الجمهورية.

ولم تشرح الوزيرة أي تفاصيل إضافية عن هذه المخالفات.

 

 

 

 

 

 


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