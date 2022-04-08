البلطى 40 جنيها والطوبار 60 جنيها والكابوريا 100.. جولة داخل سوق الأسماك بدمياط.. لايف

دمياط معتز الشربينى

قدم "اليوم السابع"، بثا مباشرا بعنوان "البلطى 40 جنيه والطوبار 60 جنيه والكابوريا 100.. جولة داخل سوق الأسماك بدمياط"، وتشهد أسواق الأسماك بدمياط اقبالا من أهالى محافظة دمياط فى مطلع الأسبوع الثانى من شهر رمضان الكريم وخاصة اليوم الجمعة.





وتنتشر انواع مختلفة من الأسماك بالأسواق منها الجران والبورى وغطيان موسى والجميرى بمختلف الأنواع والكابوريا بمختلف المقاسات والبلطى بمختلف الأحجام.



حيث تبلغ اسعار الأسماك البلطى 40 جنيه والطوبار 60 جنيه والكابوريا 100، والجمبرى 130 جنيه، وغطيان موسى 120 جنيه.



ويتوافر فى سوق السمك محلات تقوم بتنظيف وتجهيز الأسماك سواء الشوى او القلى وتجهيز الصوانى، وطواجن الأسماك والسيبيا.













