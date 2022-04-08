وذكرت الوكالة - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم إلقاء القبض على 30 متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا العبور إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر محافظة ميسان، و3 عراقيين قاموا بالترتيب للعملية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.