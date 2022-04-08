كتب محمد جمال

أعلنت وكالة الاستخبارات العراقية، القبض على 30 متسللا حاولوا دخول البلاد بصورة غير شرعية من محافظة ميسان.

وذكرت الوكالة - حسبما نقلت وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه تم إلقاء القبض على 30 متسللا من جنسيات آسيوية حاولوا العبور إلى الأراضي العراقية بصورة غير شرعية عبر محافظة ميسان، و3 عراقيين قاموا بالترتيب للعملية.. وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

يذكرأن، أكد رئيس الوزراء مصطفى الكاظمى، أن التكاتف الاجتماعى والجهوزية المتواصلة للقوات الأمنية ساهما فى إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش، فيما شدد على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره.

وقال المكتب الإعلامى لرئيس الوزراء فى بيان نقلته وكالة الأنباء العراقية "واع"، ان "رئيس مجلس الوزراء مصطفى الكاظمى استقبل، اليوم الخميس، سفير أستراليا لشؤون مكافحة الإرهاب روجر نوبل، بحضور السفيرة الأسترالية لدى العراق باولا إليزابيث غانلى"، مبينا انه "جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائية بين البلدين فى مجال تطوير التعاون الأمنى، ولاسيما فى مجالى مكافحة الإرهاب، وتعزيز قدرات القوات الأمنية العراقية".

وأكد الكاظمي أن "التكاتف الاجتماعى والجهوزية المتواصلة لقواتنا الأمنية البطلة ساهما في إفشال المحاولات المستمرة لعصابات داعش الإرهابية لاستهداف العراقيين"، مشددا "على ضرورة محاربة الإرهاب من جذوره ورصد منطلقات وجوده، من خلال تحديد الأسباب الفكرية والاقتصادية لظاهرة الجماعات المسلحة التكفيرية، ومجابتها عبر آليات الحكم الرشيد والتنمية الاجتماعية".

من جانبه، هنأ السفير الأسترالى لشؤون مكافحة الإرهاب، "الحكومة العراقية على نجاحاتها المتواصلة في محاربة الإرهاب سواء على الأرض العراقية أو عبر الجهد الاستخبارى الخارجى"، مؤكد "دعم حكومته للعراق والتطلع إلى المزيد من التعاون الأمنى بين البلدين".

وشهد اللقاء مناقشة دور العراق الإقليمى، وآثاره الإيجابية فى تحقيق الاستقرار فى العراق والمنطقة.