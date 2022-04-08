الأوقاف توزع اليوم 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام بالفيوم والبحيرة والشرقية

كتب على عبد الرحمن

توزع وزارة الأوقاف اليوم الخميس 10 أطنان من لحوم صكوك الإطعام على الأسر الأولى بالرعاية فى محافظات "الفيوم، الشرقية، البحيرة"، وذلك ضمن خطة الوزارة لتوزيع 100 طن من لحوم صكوك الإطعام خلال الأسبوع الأول من شهر رمضان.

ومن المقرر أن يتم توزيع الـ 10 أطنان بواقع "4 أطنان في محافظة الفيوم، و3 أطنان في محافظة الشرقية، و2 أخرى في البحيرة".

وكانت وزارة الأوقاف قد وضعت خطة توزيع لحوم صكوك الإطعام فى الأسبوع الأول لشهر رمضان، في إطار دورها المجتمعي ومن خلال مشروع صكوك الإطعام شهر رمضان المبارك، حيث سيتم توزيع (100) طن لحوم إطعام انطلقت يوم الأحد الماضى 3 أبريل وتستمر حتى السبت 9 أبريل الجارى، فى محافظات: "القاهرة- الجيزة- الإسكندرية- بني سويف- المنيا- أسيوط- الفيوم- سوهاج- قنا- الشرقية- الغربية- البحيرة- القليوبية- الدقهلية- المنوفية- شمال سيناء".

وأكدت غرفة العمليات بوزارة الأوقاف التعامل بمنتهى الاحترام والإنسانية مع المستحقين، وأننا جميعًا في خدمتهم، وأن هذا إنما هو حقهم علينا وعلى المجتمع، ولا منة لأحد منا فيه، بل الفضل كله لله (عز وجل) في أن اختصنا بخدمتهم.

كما شددت وزارة الأوقاف على عدم تصوير أحد عند التوزيع، وعلى أهمية تفعيل الإجراءات الاحترازية ومراعاة ضوابط التباعد وعدم التزاحم عند عملية التوزيع، لافتة إلى أنه سيتم التوزيع تباعًا والإعلان الرسمي عن ذلك على موقع الوزارة.