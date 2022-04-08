اليوم السابع
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أكرم القصاص
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الأمم المتحدة تعلن استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسى اليمنى

الجمعة، 08 أبريل 2022 02:00 ص
الأمم المتحدة تعلن استعدادها للعمل مع مجلس القيادة الرئاسى اليمنى الرئيس اليمنى عبد ربه منصور هادى
أش أ

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 أكد المتحدث باسم الأمم المتحدة ستيفان دوجاريك استعداد المنظمة الأممية للعمل مع مجلس القيادة الرئاسي الذي تم تشكيله حديثا.

وقال دوجاريك في تصريحات أوردتها قناة "الحرة الأمريكية" مساء الخميس، إن الأمم المتحدة على استعداد كذلك للعمل مع الأطراف اليمنية للتوصل إلى هدنة دائمة وتسوية مستدامة وشاملة للصراع اليمني.

يأتي هذا في وقت كان قد أعلن فيه الرئيس اليمني السابق عبد ربه منصور هادي، قد أعلن تشكيل مجلس قيادة رئاسي ونقل جميع صلاحياته إليه لاستكمال تنفيذ مهام المرحلة الانتقالية.


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