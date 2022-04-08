الأمم المتحدة: ارتفاع قياسى فى أسعار المواد الغذائية حول العالم بسبب الحرب الأوكرانية

كتب محمد جمال

قالت منظمة الأغذية والزراعة التابعة للأمم المتحدة (الفاو)، الجمعة، أن أسعار الغذاء العالمية قفزت إلى مستوى قياسى جديد فى مارس، إذ أربكت الحرب فى أوكرانيا أسواق الحبوب والزيوت النباتية، حسبما ذكرت وسائل إعلام أمريكية.



وسجل مؤشر الفاو لأسعار الغذاء، الذى يقيس السلع الغذائية الأكثر تداولاً عالمياً، 159.3 نقطة فى المتوسط الشهر الماضي، مقابل 141.4 نقطة بعد تعديل بالزيادة فى فبراير.



وسجل المؤشر قبل التعديل فى فبراير 140.7، وهو رقم قياسى فى ذلك الوقت.

وتسببت الحرب الأوكرانية فى ضغوطات اقتصادية على الدول حول العالم وازمات فى سلاسل التوريد للسلع المختلفة، وتوقع ما يقرب من نصف الشركات البريطانية تتوقع أن تنخفض مبيعاتها خلال أشهر وفقا لاستطلاع اجراه بنك إنجلترا.

كما وجد آخر استطلاع أجراه بنك إنجلترا لصناع القرار أن حالة عدم اليقين استمرت فى الارتفاع، مع تصاعد القلق بشأن التضخم أيضًا.

وفى نفس السياق، حذر قادة الصناعات فى بريطانيا من أن الأسر تواجه ارتفاعات حادة فى أسعار المواد الغذائية على مدى شهور بالإضافة لخلو متزايد لرفوف محلات البقالة والسوبر ماركت حيث تتسبب الحرب فى أوكرانيا فى اضطراب كبير فى إمدادات المكونات الرئيسية.

دعا المنتجون الحكومة إلى عقد مجلس وطنى للأمن الغذائى على وجه السرعة لدعم الإمدادات مع بدء التراجع الحاد فى صادرات القمح وزيت عباد الشمس والأسماك والأسمدة فى إحداث فوضى على طول سلاسل الإمداد الغذائية التى تعانى بالفعل من ضغوط فى أوروبا.

قال اتحاد الطعام والشراب (FDF) أن الأسعار المرتفعة سيكون لها آثار غير مباشرة على تكلفة مجموعة واسعة من السلع الأساسية. يستخدم القمح فى الاعلاف بينما يوجد زيت عباد الشمس فى الأطعمة المصنعة بأنواعها المختلفة إلى جانب الاستخدام المنزلي.

قال رئيس التجارة الدولية فى FDF دومينيك جودي: "تسببت الحرب فى أوكرانيا فى اضطراب كبير فى سلسلة التوريد ونقص فى المكونات عبر صناعة الأغذية والمشروبات".

ودعا الحكومة إلى "حشد الترسانة الكاملة من الأدوات المتاحة لحماية الأسر من ارتفاع الأسعار ودعم الشركات خلال "فترة غير مسبوقة من الاضطرابات".

أظهرت الأرقام الرسمية الصادرة هذا الأسبوع أن تضخم أسعار المواد الغذائية يتزايد ومن المتوقع أن تتسارع الزيادات فى وقت لاحق من هذا العام، مما يؤدى إلى تفاقم أزمة تكلفة المعيشة التى تهدد بدفع اكثر من مليون شخص إلى الفقر.

وقفز التضخم إلى 6.2 فى المائة فى فبراير ومن المتوقع أن يتجاوز 8 فى المائة بحلول الخريف، مما تسبب فى أسوأ انخفاض فى مستويات المعيشة منذ الخمسينيات على الأقل.

وأشار التقرير أن ارتفاع أسعار المواد الغذائية، الذى حفزته الحرب فى أوكرانيا، سوف يلحق الضرر الأكبر بالعائلات.

تمثل روسيا وأوكرانيا أكثر من 60 فى المائة من الإمدادات العالمية من زيت عباد الشمس وثلث صادرات القمح بينما واصلت روسيا شحن بعض القمح، توقفت الصادرات الأوكرانية تقريبًا منذ أن شن فلاديمير بوتين هجومه قبل أربعة أسابيع.

تتزايد المخاوف بشكل خاص بشأن إمدادات الزيت النباتى من أوكرانيا، حيث يجب على المزارعين الآن زراعة محصول هذا العام. يقرر بعض المزارعين بيع بذورهم لأنهم لا يعتقدون أنهم سيكونون قادرين على حصادها، وفقًا لكايل هولاند، المحلل فى Mintec، المزود الرائد لتسعير وتحليلات السلع الغذائية.

ومن المتوقع أن يحل البعض الآخر محل عباد الشمس بمحاصيل الكفاف مثل الشوفان، والتى تعتبر حيوية للبقاء على قيد الحياة.

وهذا يعنى ارتفاع الأسعار وعدم انتظام إمدادات بعض الأطعمة للمستهلكين فى أوروبا. زادت أسعار زيت عباد الشمس بأكثر من الضعف منذ بدء الحرب وتقدر مينتيك أن أوروبا لم يتبق لها سوى ثلاثة أسابيع من الإمدادات.

ستنخفض المساحة الإجمالية للأراضى المزروعة بزهور عباد الشمس إلى النصف هذا العام، وفقًا لتقديرات Mintec.

قد يتسبب هذا فى عدم إمكانية الوصول إلى السوق لفترة طويلة من الزمن. قال هولاند: "سيستغرق إصلاح الضرر وقتًا طويلاً".

ودفعت الأسعار المرتفعة المنتجين إلى شراء زيوت أخرى مثل بذور اللفت، لكن قلة المحاصيل أدت إلى شح الإمدادات. ارتفعت أسعار بذور اللفت بنسبة 90 فى المائة فى عام. خففت حكومة المملكة المتحدة هذا الأسبوع من القواعد للسماح لمنتجى الأغذية باستبدال زيت عباد الشمس ببدائل دون تحديث العبوة.

وفى الوقت نفسه، تراجعت صادرات الأسمدة النيتروجينية أيضًا، مما أدى إلى ارتفاع الأسعار بمقدار خمسة أضعاف. يهدد النقص إنتاج الغذاء فى جميع أنحاء أوروبا، ومن المحتمل أن يضعف قدرة القارة على تعويض الواردات من روسيا وأوكرانيا.

وسجلت مخزونات القمح العالمية أدنى مستوى لها منذ عام 2006 وصعدت الأسعار 62 فى المائة منذ يناير فى حين أن المملكة المتحدة لا تستورد الكثير من القمح مباشرة من أوكرانيا أو روسيا، فإن أى انخفاض فى المعروض العالمى له تأثير.

كما تتعرض إمدادات الحليب للضغط. حذرت شركة Arla Foods، أكبر شركة لمنتجات الألبان فى المملكة المتحدة من أن التكاليف تتزايد بمعدلات قياسية، مما يجعل المزارعين يكافحون لتغطية النفقات. تدعو آرلا إلى دفع أجور أعلى للمزارعين لضمان استمرار تدفق الحليب.