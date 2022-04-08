اليوم السابع
Ads
الجمعة، 08 أبريل 2022 12:13 ص
أكرم القصاص
الرئيسية حوادث

اعرف مصير مسئول بأحد أحياء الجيزة ضبط أثناء تلقيه رشوة من مقاول

الجمعة، 08 أبريل 2022 12:00 ص
اعرف مصير مسئول بأحد أحياء الجيزة ضبط أثناء تلقيه رشوة من مقاول متهم - أرشيفية
كتب سليم على

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط مسئول بأحد أحياء محافظة الجيزة، لاتهامه باستغلال موقعه الوظيفي وتلقى مبلغ مالي على سبيل الرشوة نظير إنهاء إجراءات ترخيص قطعة أرض لأحد المواطنين، جاء ذلك فى إطار سعى الأجهزة الأمنية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما فى مجال جرائم الاستغلال الوظيفي وتلقى الأموال من المواطنين على سبيل الرشوة.
 
 

وفى السطور التالية نرصد العقوبة التى ينتظرها المتهم:

 
تعتبر جريمة الرشوة من أبغض الجرائم التى يرتكبها الموظف العام ، ففيها اتجار غير مشروع بالوظيفة العامة ، ومساس خطير بنزاهة الموظف العام .
 
التجريم :
 
- حرمـت الشريعـة الغراء الرشـوة، وروى ثوبان أن رسـول الله صلى الله عليه وسلم لعن الراشى والمرتشى والرائش - الذى يمشى بينهما .
 
 
أفـرد القانـون المصـرى لها البـاب الـثالث من الكتاب الثانى من قانون العقوبات ( المواد من 103 إلى المادة 111 ) ، واعتبرها من الجرائم المضرة بأمن الدولة من الداخل.
 
العقوبة :
 
يعاقب عليها القانون بالعقوبات الآتية:
 
عقوبة السجن المؤبد
 
السجن
 
الغرامة الواجبة
 
مصادرة ما يدفعه الراشى أو الوسيط
 
الحرمان من الحقوق والمزايا
 

رشوة

رشوة الجيزة

محكمة الجنايات

فساد

اخبار عاجله

اخبار مصر

اخبار الحوادث

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة