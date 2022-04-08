استمرار أعمال القافلة الطبية لحياة كريمة بمركز صحة الأسرة بمرسى علم

البحر الأحمر- عماد عرفة

تستمر لليوم الثاني علي التوالي أعمال القافلة الطبية التابعة لمبادرة حياة كريمة والتي تطوف شهريا قري ومدن البحر الأحمر، حيث تقيم منذ أمس الخميس اعمالها بمركز صحة الأسرة لمرسي علم لإجراء الكشف الطبي علي المواطنين لمدة يومين .

ومن المقرر أن تنطلق القافلة غدا السبت الي وحدة صحة الأسرة بمدينة القصير بالبحر الأحمر، وتجرى الكشف الطبي علي المواطنين لمدة يومين غدا وبعد غدا وصرف العلاج والتحويل للمستشفيات مجانا .

وكانت مديرية الشئون الصحية بالبحر الأحمر أعلنت أجواء الكشف الطبي على 96 حالة في القافلة الطبيعة بقرية مرسى حميرة وابرق والتي تاثرت هناك لمدة يومين، وأكدت أن تنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى والبحث العلمى والقائم بعمل وزير الصحة اشرف الدكتور اسماعيل العربي وكيل وزارة الصحة بالبحر الاحمر علي القافلة التي اقيمت بالوحدة الصحية بمرسي حميرة وأبرق التابعين لادارة الشلاتين الصحية يومي 5 و6 ابريل 2022 .

وتم توقيع الكشف وصرف العلاج لعدد 97 حالة بمختلف التخصصات الطبية، كما تم اجراء 23 فحص معملي و11 اشعة و سونار، وكذلك اجراء 22 حالة كشف مبكر عن الأمراض المزمنة، تم اجراء جميع الكشوفات والفحوصات وصرف العلاج بالمجان وذلك لضمان وصول الخدمة الطبية لجميع أهالي قري ومدن محافظة البحر الأحمر .