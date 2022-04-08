اليوم السابع
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إمام المسجد المعتدى عليه بكفر الزيات يؤكد: جلسة عرفية السبب في الجريمة

الجمعة، 08 أبريل 2022 05:46 م
إمام المسجد المعتدى عليه بكفر الزيات يؤكد: جلسة عرفية السبب في الجريمة أرشيفية
كتب محمود عبد الراضي

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نجحت أجهزة الأمن في ضبط (أحد الأشخاص- مقيم بمنطقة كفر الزيات بالغربية)، لقيامه بالتعدى على (إمام وخطيب مسجد بذات المنطقة)، بسلاح أبيض "سكين" محدثاً إصابته بجرح طعنى بالمرفق الأيسر، حال سيره بأحد الشوارع بدائرة مركز كفر الزيات.
 
وبسؤال المجنى عليه، علل سبب ذلك لحضوره جلسة عرفية لإنهاء خلافات مادية بين المتهم وشقيقه "طرف أول"، ومدير إحدى الشركات "طرف ثان"، والتى سبق أن أدلى بشهادته أمام المحكمة بما انتهت إليه حكم الجلسة التى أدانت المتهم وجاءت فى غير صالحه وشقيقه مما أثار حفيظته فقام بالتعدى عليه فتم إتخاذ الإجراءات القانونية.
 

امام مسجد كفر الزيات

كفر الزيات

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