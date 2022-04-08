أنشطة متنوعة ثقافية ومسابقات دينية ودورات تدريبية بمراكز شباب كفر الشيخ

كفر الشيخ- محمد سليمان

شهدت مراكز شباب المحافظة العديد من الأنشطة المتنوعة والتي شملت أنشطة ثقافية دينية، دورات تدريبية وورش عمل، بإشراف الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة، وعبدالمنعم الكناني، وكيل المديرية للشباب، وعبدالفتاح الوكيل، وكيل المديرية للرياضة، بناءً على توجيهات اللواء جمال نورالدين، محافظ كفر الشيخ، برعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة.

قال الدكتور عزت محروس، وكيل وزارة الشباب والرياضة بكفر الشيخ، نظمت إدارة شباب قلين المسابقة الدينية لحفظ القرآن الكريم والتجويد والأحاديث النبوية الشريفة، بمشاركة 70 طليعا وطليعة من أعضاء مركز الشباب، والتي تضمنت المسابقة مستويات للمشاركين في حفظ "القرآن كاملا ، ثلاثة أرباع القرآن ، نصف القرآن ، ربع القرآن، خمسة أجزاء ؛ثلاثة أجزاء" بحضور الشيخ احمد خطاب من الأوقاف ، وتم تكريم الفائزين لتشجيعهم على الاستمرار في الحفظ و التجويد.

وأضاف محروس، شهدت إدارة شباب بيلا فعاليات الدورة التدريبية لصقل وتنمية مهارات رواد الرهوط لفرق الجوالة والجوالات بمركز شباب الكوم الطويل بمشاركة أعضاء فرق الجوالة والجوالات بمراكز شباب " الكوم الطويل - كوم الحجنة - إبشان - ابوقطفة – العلامية"، في إطار تنفيذ خطة النشاط الاجتماعي ، تناولت الفعاليات صقل وتنمية مهارات رواد الرهوط مجموعة من المحاضرات المتنوعة بين العملي والنظري عن تاريخ الحركة الكشفية والإرشادية، التعريف بالحركة الكشفية والإرشادية، انواع النيران والبلاط والقياسات والارتفاعات والإسعافات الأولية للأزمات والكوارث ،والحبال والعقد والربطات ، تقديم العروض والتطبيقات ، الوعد والقانون ، مبادئ الحركة الكشفية ، حاضر الدورة التدريبية عادل عبدالغفار القائد الكشفي.

وأوضح وكيل وزارة الشباب والرياضة، نظمت مديرية الشباب والرياضة بكفر الشيخ، ورشة عمل تدريبية عن وسائل التكنولوجيا الحديثة ما بين المنافع والأضرار بإدارة شباب فوه في إطار خطة قسم خدمات الشباب بمشاركة أعضاء مراكز الشباب ، تناولت ورشة العمل سلبيات التواصل الاجتماعي، ومنها مخاطر الاحتيال أو سرقة الهوية او إضاعة الوقت لدى الشباب إن أساء الفرد استخدامها ؛ ومن منافع وسائل التواصل الاجتماعي سرعة التواصل ونشر المعرفة؛ وأنها وسيلة جيدة لتحسين المجال المهني والوظيفي، حيث يمكن للأفراد الحصول على وظائف وفرص عمل تتناسب مع خبراتهم ومؤهلاتهم إذا تم استثمارها الاستثمار الأمثل.

وشهدت مراكز شباب إدارة شباب الرياض إقامة مسابقات ثقافية وبحثية وفنية بمشاركة مراكز "الرياض - والمثلث - والبرية - وأبو مصطفي - والرصيف - والضبعة"، وذلك ضمن خطة النشاط لقسم خدمات الشباب إدارة شباب الرياض، وتهدف المسابقات الي معرفه المشاركين الموهبة التي يحبها ويحب أن يشارك فيها وأن ينشئ عليها. وتلاحظ خلال التنفيذ مجموعة مميزة من الموهوبين في مجال الرسم والغناء وتلاوة القرآن والقراءة والشعر والزجل.

واستقبلت إدارة شباب كفر الشيخ الاحتفال بيوم اليتيم؛ بمركز شباب إدريجة بمشاركة 30 طليع وطليعة من الأطفال اليتامى، في إطار خطة النشاط العام ، تهدف تنفيذ مثل هذه اللقاءات التركيز على احتياجات اليتيم العاطفية ورفع الروح المعنوية لديهم وتشجيعهم على ممارسة الألعاب لتحفيزهم و انخراطهم بالمجتمع.



انشطة لجوالة كفر الشيخ



بمشاركة الاطفال مسابقات دينية



مسابقات القرآن الكريم بمراكز شباب كفر الشيخ