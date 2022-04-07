يقظة رجال وزارة الداخلية تنجح فى ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

كتب محمود عبد الراضى

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الإسكندرية من القبض علي أحد الاشخاص قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الحادث.