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يقظة رجال وزارة الداخلية تنجح فى ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

الخميس، 07 أبريل 2022 10:41 م
يقظة رجال وزارة الداخلية تنجح فى ضبط مرتكب حادث الإسكندرية حملة أمنية - أرشيفية
كتب محمود عبد الراضى

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تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الإسكندرية من القبض علي أحد الاشخاص قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الحادث.

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