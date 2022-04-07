يقظة رجال وزارة الداخلية تنجح فى ضبط مرتكب حادث الإسكندرية

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية المتواجدة للتأمين بنطاق شوارع الإسكندرية من القبض علي أحد الاشخاص قام بالاعتداء بطريقة عشوائية على رجل دين مسيحي أثناء سيره بكورنيش الإسكندرية، وجارى اتخاذ الإجراءات القانونية حيال مرتكب الحادث.
يقظة رجال وزارة الداخلية تنجح فى ضبط مرتكب حادث الإسكندريةالخميس، 07 أبريل 2022 10:41 م
حملة أمنية - أرشيفية
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