وزير خارجية إيران: تقدم كبير فى مفاوضات فيينا

وكالات

قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، إن هناك تقدماً كبيراً في مفاوضات فيينا الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، لكنه أشار إلى وجود بعض القضايا المهمة الباقية بين بلاده والولايات المتحدة.



ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن عبد اللهيان الأربعاء ،القول في محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن هناك رسائل متبادلة حول تلك القضايا من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.



ونسبت له الوكالة التأكيد على جدية إيران في التوصل لاتفاق "جيد ودائم" إذا كان الجانب الأميركي واقعياً.