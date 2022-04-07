اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 01:44 ص
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

وزير خارجية إيران: تقدم كبير فى مفاوضات فيينا

الخميس، 07 أبريل 2022 01:00 ص
وزير خارجية إيران: تقدم كبير فى مفاوضات فيينا وزير الخارجية الإيرانى أمير حسين عبد اللهيان
وكالات

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

قال وزير الخارجية الإيراني أمير حسين عبد اللهيان، إن هناك تقدماً كبيراً في مفاوضات فيينا الرامية لاستعادة الاتفاق النووي مع القوى الكبرى، لكنه أشار إلى وجود بعض القضايا المهمة الباقية بين بلاده والولايات المتحدة.

ونقلت وكالة أنباء "فارس" عن عبد اللهيان الأربعاء ،القول في محادثة هاتفية مع نظيره المجري بيتر سيارتو، إن هناك رسائل متبادلة حول تلك القضايا من خلال كبير مفاوضي الاتحاد الأوروبي.

ونسبت له الوكالة التأكيد على جدية إيران في التوصل لاتفاق "جيد ودائم" إذا كان الجانب الأميركي واقعياً.


ايران

عبد اللهيان

مباحثات فيينا

اتفاق نووى

اخبار ايران

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة

العالم هذا المساء.. روسيا تعلن تقليص عملياتها العسكرية حول العاصمة الأوكرانية.. الكويت: إيران ليست طرفا في حقل الدرة لأنه كويتي سعودي خالص.. مقتل 6 إسرائيليين وإصابة 5 آخرين في إطلاق نار وسط تل أبيب.. صور

الثلاثاء، 29 مارس 2022 10:00 م

وزير الخارجية الكويتي: إيران ليست طرفا في حقل الدرة فهو حقل كويتي سعودي خالص

الثلاثاء، 29 مارس 2022 06:12 م

بلينكن يبحث مع الرئيس الإسرائيلى تهديدات إيران والأزمة الروسية الأوكرانية

الإثنين، 28 مارس 2022 02:40 م

مفوض الاتحاد الأوروبى يتوقع اتفاقا نوويا مع إيران "خلال أيام"

السبت، 26 مارس 2022 08:28 م



لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة