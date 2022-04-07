وزير خارجية إسبانيا: انضمام أوكرانيا لـ"الناتو" غير مطروح حاليا ولن يتم إرسال مواد ثقيلة

فاطمة شوقى

قال وزير الخارجية الإسباني خوسيه مانويل ألباريس، اليوم الخميس، إن انضمام أوكرانيا لحلف شمال الأطلسي (ناتو) ليس مطروحا في الوقت الحالي.

وأعرب ألباريس، عن دعم بلاده لطلب أوكرانيا الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، مؤكدا أن لها مكان داخل العائلة الأوروبية.

يُشار إلى أن أحد مطالب الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل إطلاق عمليته العسكرية في أوكرانيا كان إلغاء خطة انضمام أوكرانيا لحلف "ناتو" إلى أجل غير مسمى، وفقا لصحيفة "لابانجورديا" الإسبانية.

كما استبعد وزير الخارجية الإسباني، إرسال مواد ثقيلة إلى أوكرانيا ، زاعمًا أنه لا يوجد حاليًا أي عمل منسق في الناتو ، على الرغم من حقيقة أن المنظمة فتحت نفسها أمام كل حليف بإرسال مواد ثقيلة وهجومية قبل المرحلة الجديدة، التي تدخل فيها الحرب في أوروبا الشرقية.

على الرغم من أنه أكد أن إسبانيا تدعم جميع التدابير لدعم كييف داخل الاتحاد الأوروبي وحلف شمال الأطلسي ، ولكنه أصر الوزير على أن خيار إرسال الدبابات والطائرات ليس مطروحًا على الطاولة.

وأكد وزير الخارجية عندما سئل مباشرة عما إذا كانت إسبانيا سترسل هذا النوع من المواد العسكرية: "نحن نتخذ قرارات بالتنسيق وهذا ليس مطروحًا على الطاولة. إسبانيا تساعد بالفعل بالمواد العسكرية والمساعدات الإنسانية والعقوبات والدعم السياسي".

وتأتي هذه التصريحات على هامش اجتماع وزراء الحلفاء في بروكسل ، حيث محا الناتو لأول مرة الخلافات بين المعدات العسكرية الهجومية والدفاعية ، وبالتالي فتح الباب أمام إرسال دبابات قتالية ومعدات ثقيلة أخرى إلى كييف.