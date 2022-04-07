محافظ المنيا يتابع نسب ومعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"

المنيا-حسن عبد الغفار

واصل اللواء أسامة القاضى محافظ المنيا، يرافقه نائبه الدكتور محمد أبوزيد، متابعة الموقف التنفيذى لعدد من المشروعات الجارى تنفيذها بالمبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، بهدف الوقوف على جميع المعوقات والعمل على إيجاد حلول سريعة للاستمرار فى تنفيذ الأعمال وفقا للجدول الزمنى المحدد.

جاء ذلك بحضور، رؤساء المراكز المستهدفة، وعدد من وكلاء الوزارات ومديرى الهيئات والشركات التنفيذية، وممثلى جهاز التعمير، ومهندسى دار الهندسة، وشباب البرنامج الرئاسى ومؤسسة حياة كريمة.

ناقش المحافظ، خلال الاجتماع، موقف كافة القطاعات الشريكة، واستمع المحافظ إلى جهات التنفيذ وتعرف على نسب تنفيذ، الأعمال، كما تأكد المحافظ من تلافى الملاحظات التى تم مناقشتها فى الاجتماعات السابقة، واستمع إلى ملاحظات مهندسى دار الهندسة ومناقشتها مع جهاز التنفيذ لتلافيها ووضع تصورات للحلول على الفور، موجها رؤساء المدن بمتابعة جميع النقاط والملاحظات التى عرضتها دار الهندسة حيث أنهم مسؤولون عن متابعة المشروعات والإشراف عليها فى مراحل التنفيذ واستلام المشروعات عند الانتهاء منها.

وأكد المحافظ، أن الهدف من الاجتماع الأسبوعى تلافى أى ملاحظات قد تظهر وحلها بوجود جميع الجهات المعنية، مشيرا إلى أن جميع أجهزة محافظة المنيا، تسابق الزمن من أجل الانتهاء من مشروعات حياة كريمة، فى 192 قرية و 757 تابعا بنطاق 5 مراكز مستهدفة، والتى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بهدف تطوير قرى الريف المصري.