اليوم السابع
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وزير الخارجية الروسى: أوكرانيا قدمت مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة

الخميس، 07 أبريل 2022 01:21 م
وزير الخارجية الروسى: أوكرانيا قدمت مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة لافروف - وزير الخارجية الروسي
كتب سمير حسنى

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أعلن وزير الخارجية الروسى سيرجي لافروف، أن أوكرانيا قدمت أمس الأربعاء مسودة اتفاق جديدة لحل الأزمة بين البلدين، بحسب تقارير إعلامية.

ووصف لافروف مقترح كييف بمناقشة وضع القرم ودونباس في اجتماع بين بوتين وزيلينسكي بأنه "غير مقبول".، معلقا بالقول:"أوكرانيا طلبت اجتماعا بين بوتين وزيلينسكي لمناقشة دونباس والقرم وهو أمر غير مقبول".

كان رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، قال اليوم الخميس، إن روسيا تشهد حربا اقتصادية وتواجه تحديات تاريخية، مؤكدا أن تكييف الاقتصاد الروسي مع الواقع الجديد يعتمد على التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الدوما .

وأضاف ميشوستين خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي "الدوما"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)-: أن الحكومة والبرلمان الروسيين يواجهان تحديات ومهمات تاريخية، مقرا بأنه يتفهم كيف ينتظر الجميع حاليا الحكومة الروسية لتقييم الوضع الحالي . 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم تصميم وتنفيذ نموذج إداري جديد،مما جعل من الممكن تنسيق الإجراءات، والاستجابة السريعة للتحديات، وإعداد القرارات اللازمة لتحديث المشاريع الوطنية وبرامج الدولة، وتطوير مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجمع بين كل هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف الوطنية في خطة موحدة.

 


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