رئيس الحكومة الروسية: موسكو تشهد حربا اقتصادية وتواجه تحديات تاريخية

وأضاف ميشوستين خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي "الدوما"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)-: أن الحكومة والبرلمان الروسيين يواجهان تحديات ومهمات تاريخية، مقرا بأنه يتفهم كيف ينتظر الجميع حاليا الحكومة الروسية لتقييم الوضع الحالي .

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم تصميم وتنفيذ نموذج إداري جديد،مما جعل من الممكن تنسيق الإجراءات، والاستجابة السريعة للتحديات، وإعداد القرارات اللازمة لتحديث المشاريع الوطنية وبرامج الدولة، وتطوير مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجمع بين كل هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف الوطنية في خطة موحدة.