اليوم السابع
Ads
الخميس، 07 أبريل 2022 02:01 م
أكرم القصاص
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الحكومة الروسية: موسكو تشهد حربا اقتصادية وتواجه تحديات تاريخية

الخميس، 07 أبريل 2022 12:38 م
رئيس الحكومة الروسية: موسكو تشهد حربا اقتصادية وتواجه تحديات تاريخية رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين
أ.ش.أ

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء
قال رئيس الحكومة الروسية ميخائيل ميشوستين، اليوم الخميس، إن روسيا تشهد حربا اقتصادية وتواجه تحديات تاريخية، مؤكدا أن تكييف الاقتصاد الروسي مع الواقع الجديد يعتمد على التعاون بين مجلس الوزراء ومجلس الدوما .

وأضاف ميشوستين خلال تقديمه تقريرا حكوميا في مجلس النواب الروسي "الدوما"، وفقا لقناة (روسيا اليوم)-: أن الحكومة والبرلمان الروسيين يواجهان تحديات ومهمات تاريخية، مقرا بأنه يتفهم كيف ينتظر الجميع حاليا الحكومة الروسية لتقييم الوضع الحالي . 

وأشار رئيس مجلس الوزراء إلى أنه تم تصميم وتنفيذ نموذج إداري جديد،مما جعل من الممكن تنسيق الإجراءات، والاستجابة السريعة للتحديات، وإعداد القرارات اللازمة لتحديث المشاريع الوطنية وبرامج الدولة، وتطوير مبادرات جديدة للتنمية الاقتصادية والاجتماعية والجمع بين كل هذه الإجراءات لتحقيق الأهداف الوطنية في خطة موحدة.

 


روسيا

حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا واوكرانيا

اخبار حرب روسيا واوكرانيا

اسباب حرب روسيا واوكرانيا

حرب روسيا وأوكرانيا اليوم

سبب حرب أوكرانيا وروسيا

روسيا واوكرانيا

حرب روسيا

الحرب بين روسيا واوكرانيا

اخر اخبار روسيا

ماذا تريد روسيا من أوكرانيا

حرب أوكرانيا وروسيا 2022

حرب اوكرانيا

حرب روسيا على اوكرانيا

اخبار حرب روسيا

الحرب الروسية الاوكرانية

الحرب العالمية الثالثة

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

الموضوعات المتعلقة




لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع


الرجوع الى أعلى الصفحة