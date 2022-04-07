نقيب المعلمين يخاطب الخارجية وسفارة عمان لحصول أسر المعلمات المتوفيات على حقوقهن

ووجه الزناتى بالتواصل فورا مع أسر المعلمات الثلاث بالدقهلية والإسماعيلية والإسكندرية، وتقديم كل الدعم الممكن لهم ، ومواساتهم فى مصابهم الأليم ، وسرعة انهاء الإجراءات الإدارية لمستحقات المعلمات الثلاث من نقابة المعلمين ، وتوصيل مستحقاتهم لأسرهم فى أقرب وقت، وأكد تعازيه لأسر المعلمات الثلاث نتيجة حادث السير المأساوى الذى أودى بحياة، هبة جاد عبدالحميد السيد، وأميرة أحمد مؤمن أحمد، وشروق محمد السيد محمد، واللاتى حصلن على إعارة للعمل معلمات بسلطنة عمان الشقيقة، ولقين مصرعهن فى حادث أليم.

ووصل مطار القاهرة الدولي، صباح اليوم، جثامين اثنين من المدرسات المصريات التي لقوا مصرعهم في حادث مروري بسلطنة عمان أول أمس الثلاثاء، وانهت ادارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، إجراءات خروج جثامين كلا من، شروق محمد سيد محمد، مواليد 1993 محافظة الاسماعيلية، و أميرة أحمد مؤمن أحمد، مواليد 1985 محافظة الدقهلية، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الي محافظاتهم، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، بعمان لصعوبة نقل جثمانها الي القاهرة نظرة لصعوبة الحادث.

وكان قد لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، فى سلطنة عمان، أول أمس الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مرورى كبير وقع فى إحدى محافظات السلطنة.