مطار القاهرة يستقبل اثنين من جثامين معلمات لقو مصرعهم فى حادث مروري بسلطنة عمان

وصل مطار القاهرة الدولي، منذ قليل، جثامين اثنين من المدرسات المصريات التي لقوا مصرعهم في حادث مروري بسلطنة عمان أول أمس الثلاثاء.

وانهت ادارة الحجر الصحي بمطار القاهرة بقيادة الدكتور حازم حسين، إجراءات خروج جثامين كلا من، شروق محمد سيد محمد، مواليد 1993 محافظة الاسماعيلية، و أميرة أحمد مؤمن أحمد، مواليد 1985 محافظة الدقهلية، وتم نقلهم بسيارات الاسعاف الي محافظاتهم، بينما تم دفن هبة جاد عبدالحميد السيد، بعمان لصعوبة نقل جثمانها الي القاهرة نظرة لصعوبة الحادث.

ونعت سفارة سلطنة عمان فى القاهرة، المعلمات المصريات الثلاث، وأعربت سفارة السلطنة فى منشور على حسابها بـ" تويتر"، عن تعازيها لأسر المعلمات الثلاث. وكتبت السفارة عبر تويتر: "تتقدم سفارة سلطنة عُمان في القاهرة بخالص التعازي والمواساة إلى أسر وذوي كل من: الأستاذة هبة جاد عبدالحميد السيد، والأستاذة أميرة أحمد مؤمن أحمد، والأستاذة شروق محمد السيد محمد، من جمهورية مصر العربية الشقيقة، واللاتي انتقلن إلى جوار ربهن صباح اليوم في سلطنة عُمان إثر حادث سير أليم، سائلين الله أن يتغمدهن بواسع رحمته، وأن يلهم أهلهن الصبر والسلوان.. إنا لله وأنا إليه راجعون".

وكان قد لقت 3 معلمات مصريات مصرعهن، فى سلطنة عمان، أول أمس الثلاثاء، وجاء ذلك إثر حادث مرورى كبير وقع فى إحدى محافظات السلطنة.