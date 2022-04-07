نجاح جديد بمستشفى حورس باستئصال ورم بقاع الجمجمة لمريض يبلغ 60 عاما

الأقصر - أحمد مرعى

حقق فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصي بأرمنت والتابعة للهيئة العامة للرعاية الصحية بالأقصر، نجاحا جديدا بإجراء عملية استئصال ورم بقاع الجمجمة لمريض يبلغ من العمر 60 سنة، حيث تم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل، وبتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة من المريض ضمن المشروع الطبي القومى.

وقال الدكتور أحمد شفيق مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، أنه فى تميز جديد ينفرد به فريق جراحة المخ والأعصاب بمستشفى حورس التخصصى، حيث نجح الفريق الطبي في استىصال ورم بقاع الجمجمة كاملاً لمريض مسن، حيث تم حجز المريض وإجراء الفحوصات اللازمة، وعقد اجتماع علمى لمناقشة وتحديد الطريقة المثلى لإجراء الجراحة وتم إجراء الجراحة ميكرسكوبياً دون حدوث أى مضاعفات.

وأضاف مدير فرع هيئة الرعاية الصحية بمحافظة الأقصر، فى بيان صحفى، أنه تم إجراء العملية بمشاركة كل من الدكتور أحمد مصطفى السيد عبد اللطيف استشاري جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أحمد محمد قشيشة مدرس مساعد جراحة المخ والأعصاب، والدكتور أندرو ارميا نصحي أخصائي جراحة المخ والأعصاب والعمود الفقري، ومشاركة متميزة من فريق تمريض العمليات، وتم إجراء العملية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل وبتكلفة 300 جنيه فقط كنسبة مساهمة.

وكان قد تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حورس بمنطقة أرمنت بمحافظة الأقصر، واستقبل الدكتور أمجد عبد العزيز مدير المستشفى الوفد البرلماني، قدم شرح تفصيلي للوفد عن مدى جاهزية المستشفى، لافتا إلى أنها تضم 6 طوابق منها عيادات خارجية وقسم للطوارئ ومعمل أشعة وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، قسم عناية خاصة بالأطفال وكذلك العناية المركزة وتشمل أقسام القلب والمخ والأعصاب وقسم للرعاية المتوسطة وقسم النساء والتوليد والحضانات، كما تشمل المستشفى على 84 سريرا داخليا، كما تفقد الوفد مركز طب الأسرة مستشفى بأرمنت، والتقى أعضاء الوفد مع المواطنين والاستماع لكافة مشاكل المواطنين.