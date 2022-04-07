مصرع شخص وإصابة 3 آخرين فى تصادم سيارتين بجنوب سيناء

جنوب سيناء _فايزة مرسال

لقى شخص مصرعه وأصيب 3 أشخاص آخرين اليوم الخميس، في حادث تصادم سيارتين على الطريق الدولي بمحافظة جنوب سيناء.

تلقى اللواء شريف رؤوف، مدير أمن جنوب سيناء، اليوم بلاغًا من غرفة عمليات النجدة يفيد وقوع حادث تصادم سيارتين ربع نقل على الطريق الدولي بالقرب من منطقة مفارق وادي فيران.

وأسفر الحادث عن وفاة محمد علي أحمد عبد العال، 17 عامًا من سوهاج، وإصابة كل من أحمد ربيع حسين، 42 عامًا وادي فيران، مصاب بكسر بالزراع الأيسر والكوع، وجرح قطعي بالرأس، وسليم سالم سليمان سليم، 47 عامًا من الإسماعيلية، ومصاب بكدمات وسحجات في الجسم، وعبد الجبار علي أحمد، 25 عامًا، اشتباه خلع بالكتف الأيمن.

وجرى نقل الجثة والمصابين إلى مستشفى أبورديس المركزي، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق في الواقعة.