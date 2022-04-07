إصابة 4 أشخاص فى تصادم سيارتين بحلوان

كتب عبد الرحمن سيد

وقع حادث تصادم بين سيارتين بطريق بين الجبلين امتداد محور الأوتوستراد بدائرة قسم حلوان، ونتج عنه إصابة 4 أشخاص، وانتقلت سيارات الإسعاف إلى المكان، وتم نقلهم إلى المستشفيات القريبة من موقع الحادث فيما انتقل رجال المرور إلى المكان وتم رفع حطام الحادث.

وكانت البداية بتلقى غرفة عمليات النجدة بمديرية أمن القاهرة، بلاغا من الأهالي بوقوع حادث تصادم ووجود مصابين أعلي طريق بين الجبلين بمنطقة حلوان، وعلي الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف، وبالفحص تبين اصطدام سيارتين ونتج عن الحادث إصابة 4 أشخاص جري نقلهم إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وتم اتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة، والعرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.