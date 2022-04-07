مشاكل صحية تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.. منها السمنة

كتبت فاطمة خليل

النوبة القلبية هي حالة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى عضلة القلب فجأة، وهناك العديد من عوامل الخطر للأزمة القلبية، بما في ذلك الحالات الطبية المزمنة، في هذا التقرير نتعرف على أبرز المشاكل الصحية التى تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية، بحسب موقع "تايمز أوف إنديا".

مشاكل صحية تزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية



ضغط الدم المرتفع



ارتفاع ضغط الدم هو أحد الأسباب الرئيسية وراء النوبة القلبية، يحدث عندما يكون ضغط الدم على جدران الشرايين مرتفعًا جدًا، مما يحد من تدفق الدم والأكسجين، مما يضطر القلب إلى العمل بجدية أكبر لضخ الدم ومن ثم يؤدي إلى نوبة قلبية.

ارتفاع نسبة الكوليسترول "الضار"



الكوليسترول في الدم نوعان، كوليسترول البروتين الدهني منخفض الكثافة وكوليسترول البروتين الدهني عالي الكثافة. LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة هو الكوليسترول "الضار" الذي يساهم في تكوين اللويحات في شرايين القلب ، مما قد يحد من تدفق الدم إلى أجزاء أخرى من الجسم.

السمنة

تزيد السمنة من خطر الإصابة بنوبة قلبية بالنظر إلى أن البدناء يحتاجون إلى المزيد من الدم لتزويد الأعضاء الحيوية بالأكسجين والمواد المغذية، فإن ذلك يؤدي إلى ارتفاع ضغط الدم، وهو أحد أسباب النوبة القلبية.

داء السكري



على المدى الطويل، يمكن أن يؤدي مرض السكري أو ارتفاع نسبة السكر في الدم إلى تضييق شرايين القلب يرجع ذلك إلى التراكم الزائد للسكر في الدم ، مما يؤدي إلى انسداد الأوعية الدموية وإتلافها ، مما يزيد من خطر الإصابة بنوبة قلبية.

الاكتئاب



يمكن للأشخاص الذين يعانون من أمراض قلبية موجودة مسبقًا أن يصبحوا أكثر عرضة للأزمة القلبية إذا كانوا يعانون من الاكتئاب غالبًا ما يرتبط الإجهاد المزمن باضطرابات القلب.

الجينات

يمكن أن يؤدي التاريخ العائلي للإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية أيضًا إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.

اختيارات نمط الحياة



يمكن أن يجعلك التدخين، واتباع نمط حياة خامل وتناول الأطعمة غير الصحية عرضة للإصابة بنوبة قلبية.

علامات النوبة القلبية



ألم الصدر وضيق التنفس وعدم الراحة والألم في الجزء العلوي من الجسم بما في ذلك أحد الذراعين أو كلاهما والظهر والفك، اطلب المساعدة في حالات الطوارئ.