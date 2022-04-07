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مستشفى حورس بالأقصر تنجح فى إجراء 1028 عملية جراحية خلال مارس الماضى

الخميس، 07 أبريل 2022 12:53 م
مستشفى حورس بالأقصر تنجح فى إجراء 1028 عملية جراحية خلال مارس الماضى عمليات جراحية - أرشيفية
الأقصر - أحمد مرعى

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حقق مستشفى حورس بمدينة أرمنت غرب محافظة الأقصر، والتابعة لهيئة الرعاية الصحية بالأقصر، إنجازا جديدا بإجراء 1028 عملية جراحية خلال شهر مارس الماضى، وذلك لأول مرة منذ انضمامها للهيئة العامة للرعاية الصحية، وذلك وفقاً لتوجيات الدكتور أحمد السبكي رئيس مجلس إدارة الهيئة العامة للرعاية الصحية للانتهاء من قوائم انتظار العمليات.

وقال الدكتور أحمد شفيق رئيس فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر، أنه يبرز هذا الرقم كفاءة قسم العمليات وأطباء المستشفى، واهتمام إدارة المستشفى بالقضاء علي جميع قوائم انتظار العمليات، حيث تجرى العمليات الجراحية بمستشفى حورس التخصصي فى العديد من التخصصات الطبية، ومنها: (جراحات الوجه والفكين - جراحات الرأس والرقبة - جراحات العظام - جراحات عظام الأطفال - عمليات النساء و التوليد - حراجات الأوعية الدموية - جراحات التجميل - جراحات المسالك البولية - عمليات الجراحة العامة - عمليات مناظير الجهاز الهضمي - جراحات المخ و الأعصاب - جراحات الرمد - جراحات الأنف والأذن و الحنجرة)، وفى العديد من الجراحات التخصصية الدقيقة الأخرى، يتم إجراء العمليات الجراحية تحت مظلة التأمين الصحي الشامل و بنسبة مساهمة لا تتعدى الـ300 جنيه فقط.

وكان قد تفقد وفد برلماني من لجنة الصحة بمجلس النواب، مستشفى حورس بمنطقة أرمنت بمحافظة الأقصر، واستقبل الدكتور أمجد عبد العزيز مدير المستشفى الوفد البرلماني، وقدم شرحا تفصيليا للوفد عن مدى جاهزية المستشفى، لافتا إلى أنه يضم 6 طوابق منها عيادات خارجية وقسم للطوارئ ومعمل أشعة وحدة غسيل كلوي و4 غرف عمليات، قسم عناية خاصة بالأطفال وكذلك العناية المركزة وتشمل أقسام القلب والمخ والأعصاب وقسم للرعاية المتوسطة وقسم النساء والتوليد والحضانات كما تشمل المستشفى على 84 سريرا داخليا.


الاقصر

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اجراء عمليات جراحية بمستشفى حورس

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