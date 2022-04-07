محافظ دمياط تعتمد جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى.. صور

دمياط - معتز الشربينى

إعتمدت الدكتورة منال عوض محافظ دمياط، اليوم الخميس، جداول امتحانات الفصل الدراسى الثانى للعام الدراسى 2021/2022 للصفوف من الرابع الابتدائى وحتى الشهادة الإعدادية.

وخلال لقائها مع الدكتور خالد خلف مدير مديرية التربية والتعليم، أكدت "محافظ دمياط" على إتمام كافة الاستعدادات لتجهيز اللجان الامتحانية قبل انطلاقها بوقت كافٍ، مشددة على الالتزام بتنفيذ عمليات التطهير ووضع خطة محددة للحفاظ على سلامة الطلاب والملاحظين.

و ستعقد الامتحانات لتلك المراحل فى الفترة من 7 إلى 19 مايو وفقاً للجداول المرفقة.