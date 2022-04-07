محافظ جنوب سيناء يضع حجر أساس الحديقة المركزية بشرم الشيخ.. صور

جنوب سيناء _ ياسر عامر

وضع اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، اليوم الخميس، حجر أساس الحديقة المركزية بشرم الشيخ بملحقاتها "هايد بارك ومركز تسوق عالمي ومجمع البنوك" فى إطار الاستعدادات الجارية لاستضافة مدينة شرم الشيخ للمؤتمر الدولي للتغير المناخي نوفمبر 2022.

رافقه المهندس الاستشاري كرم معوض استشاري المشروع، واللواء محمود السولية القائم بأعمال رئيس مدينة شرم الشيخ، والمهندس محمد السكري استشاري المحافظ للاند سكيب.

وأوضح المحافظ، أن الحديقة تحوي العديد من الأنشطة الحيوية والخدمية التى تخدم أهالى ورواد المدينة ومنها "مول تجارى، سلسلة بنوك، حضانة، مطاعم متميزة، فوت كورت يحتوى على عدة مطاعم متنوعة ذات السمعة العالمية، مسرح مكشوف، مساحات مكشوفة، أماكن جلوس، حدائق فواكه مثمرة، خدمات لرواد شرم الشيخ، دورات مياه عمومية، نظام صوتي كامل بالحديقة، نافورات وبحيرات مائية" .

وأشار المحافظ، إلى أن الحديقة ستصبح أحد المتنفسات الحيوية والتي تعكس الوجه الحضاري للمدينة، وتساعد بشكل حضارى لتحويلها إلى مدينة خضراء بيئية عالمية، بالإضافة لكونها وجهة ثقافية ترفيهية لكافة الرواد من كافة الأجناس والأعمار، ومن المقرر الانتهاء من العمل بها قبيل انطلاق فعاليات مؤتمر التغيرات المناخية التى تستضيفها مدينة شرم الشيخ نوفمبر 2022.