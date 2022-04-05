محافظ جنوب سيناء يوجه بسرعة تحول الفنادق لاستخدام الطاقة الشمسية

جنوب سيناء فايزة مرسال

قال اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، إنه جاري تحول فنادق شرم الشيخ لاستخدام الطاقة الشمسية، استعدادا لمؤتمر تغير المناخ، مشيرا إلى أنه جرى توفير أماكن للدراجات بكافة طرق مدينة شرم الشيخ، مطالباً بتوعية المواطنين على التوسع في استخدام الطرق الخاصة بالدراجات.



ووجه بضرورة الانتهاء من المشروعات في التوقيتات المحددة، والإسراع في الانتهاء من محطات الشحن الكهربائي الجاري إنشاؤها، والتأكد من اتخاذ الفنادق الإجراءات اللازمة للتحول لاستخدام الطاقة الشمسية.

جاء ذلك خلال جلسة المجلس التنفيذي التي عقدت اليوم الثلاثاء، بحضور اللواء أيمن الشريف سكرتير عام المحافظة، والدكتورة إيناس سمير نائب المحافظ والقيادات التنفيذية بالمحافظة.

وأكد المحافظ، أنه جاري توزيع 3 آلاف كرتونة مواد غذائية متنوعة بالمناطق الأكثر احتياجا، إضافة إلى 36 ماكينة خياطة لدعم السيدات المعيلة، وتوفير العديد من الكراسي المتحركة لذوي الاحتياجات الخاصة.

واستعرض المحافظ مع رؤساء المدن المشروعات الجاري إنشاؤها ونسب التنفيذ، وتطوير قطاع الصحة والمستشفيات الجاري إنشاؤها، وموقف تنكيس مستشفى الطور ومستشفى الحميات بمدينة الطور تمهيدا لتحويلها إلى معمل مشترك، ومشروعات المياه بمدينة شرم الشيخ، ومبنى مجلس مدينة شرم الشيخ الجديد، والحديقة المركزية.