محافظ بورسعيد يستعرض مقترح الهيكل التنظيمى للوحدة المتكاملة بسهل الطينة

بورسعيد - محمد عزام

عقد اللواء عادل الغضبان محافظ بورسعيد، اجتماعا موسعا، اليوم الخميس، لاستعراض مقترح الهيكل التنظيمى للوحدة الإدارية المتكاملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، وذلك بديوان عام محافظة بورسعيد، وبحضور المهندس عمرو عثمان نائب المحافظ واللواء يوسف الشاهد سكرتير عام المحافظة، والمستشار محمد موسى المستشار القانونى للمحافظة واللواء محمد عامر رئيس مدينة بورفؤاد، وعدد من الأجهزة التنفيذية ومديرى المديريات بالمحافظة.

وفى بداية اللقاء، تم عرض فيلم تسجيلى حول منطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والتى تشمل "وحدات سكنية وسوق تجارى ومركز شباب ومسجد ووحدة تنمية مجتمع ومحطة صرف صحى ووحدة بيطرية ومدرسة ووحدة طب أسرة."

واستمع محافظ بورسعيد لعرض تقديمى حول مكونات مقترح الهيكل التنظيمى للوحدة الإدارية المتكاملة بمنطقة سهل الطينة شرق بورسعيد، والتى تقوم على منظومة الشباك الواحد وتشمل رئيس الوحدة ومركزا تكنولوجيا يضم مندوبا لكل مديرية لتلقى طلبات المواطنين فى جميع الجهات الحكومية والتيسير على المواطنين من خلال سرعة التواصل وإنجاز الأعمال الخدمية التى تمس حياة المواطنين بمنطقة سهل الطينة، من خلال مناديب للمديريات الخدمية كالتعليم والصحة وغيرها.

وأشاد محافظ بورسعيد، بجهود الأجهزة التنفيذية فى إعداد الهيكل التنظيمى لمنطقة سهل الطينة، مؤكدا أن هذه المنطقة التى تضم 7 قرى تشمل كافة أوجه الخير والرخاء، وتحتوى على المؤسسات الخدمية فى جميع القطاعات، موجها بتكثيف الجهود من جميع الأجهزة التتفيذية لتشكيل هيكل إدارى يقدم الخدمات للمواطنين بهذه المنطقة ويحقق التواصل الفعال بين المواطن والجهات التنفيذية فى سهولة ويسر.



محافظ بورسعيد خلال الاجتماع بالديوان العام

محافظ بورسعيد يستمع لشرح الهيلك التنظيمى