اليوم السابع
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محافظ بنى سويف يستقبل والد أحد شهداء الوطن لبحث مطالب الأسرة واحتياجاتهم

الخميس، 07 أبريل 2022 03:55 م
محافظ بنى سويف يستقبل والد أحد شهداء الوطن لبحث مطالب الأسرة واحتياجاتهم محافظ بنى سويف يستقبل والد الشهيد
بنى سويف - هانى فتحى

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استقبل الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف بمكتبه اليوم والد شهيد الوطن أحمد رجب بكرى محمد، ابن قرية صفط الشرقية مركز الواسطى.

وخلال اللقاء استمع المحافظ لمطالب أسرة الشهيد واحتياجاتهم ووعد بدراستها والعمل على تلبيتها، مضيفاً أن بابه مفتوح فى أى وقت، ومؤكداً أن الدولة لن تنسى لشهدائنا من القوات المسلحة والشرطة تضحياتهم فى سبيل الدفاع عن وطننا الغالى مصر، حيث قام المحافظ بتسليم إعانة لوالد الشهيد فى مواجهة أعباء المعيشة.

تجدر الإشارة إلى قيام المحافظ الدكتور محمد هانى غنيم بأداء واجب العزاء فى الشهيد، بعد استشهاده نوفمبر الماضى، وقدم تعازيه ومواساته بمنزل الأسرة بصفط الواسطى، ورافقه خلالها رئيس الوحدة المحلية وبعض أعضاء مجلس النواب.


بنى سويف

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